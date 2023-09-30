富邦悍將於今日為高國輝舉行引退賽，賽後的引退儀式中，由富邦集團大董蔡明忠親自頒發教練聘書，高國輝說，「感謝富邦球迷不離不棄！」

富邦悍將於9月30日、10月1日為高國輝舉辦「完美輝擊：My Hero」引退主題日，這位人氣強打在棒壇還會有新的任務，悍將總經理陳昭如日前表示高國輝的28號球衣將會保留，「讓他以教練身分繼續使用。」

球團規畫兩天主題日，9月30日高國輝上場出賽，賽後有引退儀式，10月1日則負責開球，並跟球迷有更多互動。球團也準備特別紀念品，讓觀賽球迷可以保存。

根據《ettoday》30日報導，高國輝於今日的引退賽後，球團舉辦引退儀式，由富邦集團大董蔡明忠親自頒發教練聘書，高國輝說，「感謝富邦球迷不離不棄！」

高國輝致詞時表示，「首先先謝謝富邦大董蔡明忠、二董蔡明興與富邦悍將總經理陳昭如這7年來照顧，雖然這幾年不是我想像中那麼順遂，碰到受傷與復健，球隊給我最大的照顧與最充足的資源，才有現在的我。」

球團拍攝高國輝回顧影片，也找來陳偉殷與曼尼（Manny Ramirez），讓高國輝驚喜萬分！