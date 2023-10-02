今年以來在市場資金青睞的推波助瀾下，台股高股息ETF從股價、規模到受益人數，都有明顯的成長。其中，凱基優選高股息30(00915)不僅除了今年前9個月股價上漲超過4成，基金規模與受益人數已達逾3倍的成長。法人認為，市場震盪時期，能兼顧個股獲利品質，避開下行風險，同時追求股息收益的ETF選股機制，更能選出一籃子兼顧追求股息與價差的優質成分股，進而發揮分散風險與掌握企業獲利成長契機的效果。

法人提醒，投資人在期待領取高配息的同時，也需留意股價成長動力，除息後股價能維持穩健表現，後續能穩定填息的ETF，才能讓投資人扎扎實實賺到股息和價差。一檔ETF表現強弱關鍵，除了觀察配息高低，是否能達到總報酬最佳表現，才是高股息ETF投資人最需要重視的結果。

以凱基優選高股息30(00915)為例，今年以來經過三次除息，股價仍能繳出漂亮成績單，其篩選的成分股，不論在配發股息能力或是獲利成長性上，都相當具有競爭力。