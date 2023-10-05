美國9月小非農報告顯示就業降溫，美國公債殖利率回落，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數上漲127.17點或0.39%，收33129.55點。
標準普爾指數上揚34.30點或0.81%，收4263.75點。
那斯達克指數揚升176.54點或1.35%，收13236.01點。
費城半導體指數上漲48.34點或1.43%，收3424.92點。（譯者：陳正健）1121005
美國9月小非農報告顯示就業降溫，美國公債殖利率回落，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數上漲127.17點或0.39%，收33129.55點。
標準普爾指數上揚34.30點或0.81%，收4263.75點。
那斯達克指數揚升176.54點或1.35%，收13236.01點。
費城半導體指數上漲48.34點或1.43%，收3424.92點。（譯者：陳正健）1121005
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。