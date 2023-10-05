美國9月小非農報告顯示就業降溫，美國公債殖利率回落，美股主要指數今天收高。

道瓊工業指數上漲127.17點或0.39%，收33129.55點。

標準普爾指數上揚34.30點或0.81%，收4263.75點。

那斯達克指數揚升176.54點或1.35%，收13236.01點。

費城半導體指數上漲48.34點或1.43%，收3424.92點。（譯者：陳正健）1121005

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