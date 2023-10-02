內政部國慶籌備委員會日前公布國慶主視覺，但雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引發爭議。前總統馬英九2日宣布拒絕出席今年國慶大會，「我們的國名，什麼時候從『中華民國』改為『台灣』了？」至於台北市長蔣萬安是否出席總統府前國慶大會，北市府表示，看時間安排是否允許。

台北市國慶活動名稱為「中華民國112年國慶升旗暨慶祝活動」，限額3500名民眾參與繞行市府3圈的慢跑，活動結束後民眾可領取國慶限定毛巾，且台北市政府首次辦理國慶早安市集，與台北市知名市集品牌「混市集」合作，現場規劃20家攤商，供民眾慢跑結束可來用餐。

蔣萬安指出，國慶活動焦點是「中華民國」，因此10月開始，出席很多場合時會別上國旗徽章，充分展現中華民國元素。

至於馬英九拒絕出席總統府前國慶大會，是否會邀請馬英九出席北市府國慶活動？蔣萬安回覆，北市府國慶活動是開放的，歡迎所有民眾參加。

北市府發言人殷瑋補充，北市府國慶活動以「中華民國」為焦點，歡迎各界參與，並請中央國慶活動主辦單位傾聽各界聲音，展現對中華民國的尊重和重視，至於蔣萬安是否出席府前國慶活動，則看時間安排是否允許。

另，颱風小犬將襲台，蔣萬安說，基北北桃保持密切合作，目前小犬路徑往北修正，也隨時會有變化，消防局今日召開跨局處會議，接下來會有正式的整備會議，隨時掌握颱風動向。