為協助我商爭取印度市場產業升級大餅，本屆印度台灣形象展規畫以智慧生活、智慧城市、智慧製造、智慧醫療、智慧農業及電動車等6大主軸展示台灣最新產業科技與解決方案，目標攜手印度企業共同打造更智慧永續的未來。

印度台灣形象展於疫情後首度恢復實體舉辦，選擇於印度第一大商業城市孟買熱鬧登場。孟買是印度馬哈拉施特拉邦首府，也是印度政府「德里-孟買工業走廊」(DMIC)與「智慧城市」等重大建設政策的指標城市。印度政府近年來積極推動印度製造、綠色印度、數位印度等政策，帶動相關產業蓬勃發展，市場需求大幅成長，吸引眾多外商爭相競逐。

外貿協會指出，由於供應鏈移轉效應發酵，在台灣對外出口衰退的局勢中，2023年1至8月出口至印度卻逆勢成長，相較於去年同期成長逾13%，為我對外出口第13大目的地，建議台灣企業可藉由形象展等各項拓銷活動，前進印度市場搶抓商機。