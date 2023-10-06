香港與中國大陸自今年初恢復通關以來，內地旅客回流明顯，由於中國大陸人均GDP持續增長，加上迎接高齡化時代，高端醫美需求提升，但中國醫療供給呈現缺口，讓香港成為大陸醫美消費潛力釋放的市場。此外，在中國大陸醫療政策紅利的推波下，粵港澳大灣區也是備受看好的醫美健康產業發展重鎮，晶鑽生醫卡位香港後，未來可藉由大灣區進一步串接中國大陸醫美市場商機。

晶鑽生醫9月營收為4,560萬元，月增33.06%、年增11.02%，並創同期新高；前3季營收4.1億元，亦改寫同期新高，年增40.96%。受惠「美特拉」新品上市，以及香港逐步放量出貨，加上進入第四季傳統旺季，營運可望進一步走高。

DR REBORN是香港主板上市公司醫思健康(2138 HK)旗下的醫學美容通路品牌，在全港九、澳門及廣州擁有超過25間醫美診所，提供逾百種醫美療程。晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，「美特拉」能打進DR REBORN供應鏈，將有助快速提高市場能見度，並帶動其他通路的跟進，具有指標意義。