國民黨總統參選人侯友宜今（2）日晚間到高雄美濃區參加鄉親座談會，對於這場選舉，他希望大家一起打拚，一起往前走。談到兩岸局勢，他提出，總統要避戰，不要讓子弟走上戰場。
侯友宜晚間出席座談會，立委參選人鍾易仲、高雄市議員林義迪等人陪同。這場大旗美地區的鄉親座談會聚集數百名鄉親，大家揮舞國旗，歡迎侯友宜到美濃。
侯友宜致詞時說，大家很關心到底如何合作。他認為，再怎麼樣，大家都是朋友與夥伴，一起面對困難與挑戰，一起往前走。但這得靠自己拚，「要相信自己能贏，別人才會相信你會贏！」請大家一起為中華民國這塊土地打拚。
記者詢問侯友宜競選辦公室這是否在說藍白合？侯競選辦公室對此沒有正面回應，僅表示一切尊重侯友宜的說法。
對於兩岸局勢，侯友宜也指出，他常碰到人家問：「台灣會打仗嗎？」侯表示，難道台灣要像烏克蘭與俄羅斯一樣打仗嗎？發生戰爭時苦的是百姓。總統的責任是避戰，備戰也是必要的，但避戰才是總統的責任，不能讓子弟上戰場。
此外，市議員林義迪呼籲，大家一起當侯友宜的分身拉票，下架民進黨，讓侯友宜進到總統府。座談會尾聲，侯友宜和大家一起合唱歌曲《愛拚才會贏》，將會場氣氛帶到最高點。
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