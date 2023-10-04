葉倫在華盛頓舉辦的《財星》（Fortune）活動上發表談話，她重申其長期以來的觀點，即美國不想在經濟上與中國脫鉤，「我不是產業政策的『堅定信徒』，但美國在其他國家砸下巨額補貼打造半導體產業時袖手旁觀太久了」。

她表示，如果自己沒有穩健的半導體產業，美國將面臨國安疑慮，而去年通過的《晶片和科學法案》將有助於扭轉這個趨勢「如果我們認為，出於所有實際目的而放棄半導體製造對美國來說是明智之舉，那我們就是在自欺欺人」。

葉倫並表示，她對美國經濟前景非常樂觀，短期內通膨正在下降，而勞動力市場仍然極為強勁。就中期而言，我們現在正在進行一項非常大規模的投資計畫以加強我們的經濟，並提高我們的生產能力。她並表示利率將在中期內回到較正常的水準。

美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.4%，一些預測看好第三季成長率可能翻倍。

在談到AI時，葉倫表示，該領域的進展快得令人難以置信，可能對生產力造成重大影響。