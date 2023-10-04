中國新聞網4日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間3日在紐約聯合國總部強調，恐怖主義是人類文明的毒瘤，各國均有義務反對一切形式的恐怖主義。

耿爽在第78屆聯合國大會第六委員會「消除國際恐怖主義的措施」議題發言指出，恐怖主義活動加速回潮，恐怖主義根源仍未消除，國際反恐合作遭受衝擊。他說，一些國家出於地緣政治考量，固守意識形態偏見，反恐政策收縮內顧，削弱了國際反恐合作基礎。個別國家甚至搞選擇性反恐，將反恐政治化工具化，毒化反恐合作氛圍，干擾反恐合作進程。

耿爽表示，面對複雜嚴峻的反恐形勢，加強國際團結協作刻不容緩。中方就加強國際反恐合作提出以下主張：

第一，堅持多邊主義。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，樹立命運共同體意識，繼續攜手打擊恐怖主義。在此過程中，要加強相互溝通協調，堅持統一反恐標準，凝聚國際反恐合力，構築反恐統一戰線，同時切實維護和加強聯合國在全球反恐領域的中心協調作用。

第二，堅持依法反恐。反恐行動應遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，全面落實國際社會普遍接受的反恐條約、安理會和聯大相關決議及《聯合國全球反恐戰略》。中方支持聯大六委設立工作組，推進制定《關於國際恐怖主義的全面公約》，以進一步完善反恐國際法律框架。

第三，堅持標本兼治。反恐應樹立系統觀念，採取政治、經濟、司法等綜合手段，要重視源頭治理，積極開展預防性反恐和去極端化工作。要幫助發展中國家落實2030年可持續發展議程，消除貧困，提升教育，擴大就業，剷除恐怖主義滋生土壤。

第四，堅持能力建設。各方應深入分析反恐面臨的新形勢和新問題，加強資訊共用和經驗交流，著力應對新興技術帶來的挑戰，尤其要幫助發展中國家加強相關能力建設，防止恐怖分子跨境流動，打擊網路恐怖主義。

耿爽說，中國是恐怖主義的受害者。「東伊運」是聯合國安理會列名的國際恐怖組織，曾在中國境內製造多起慘無人道的恐怖襲擊，造成大量無辜民眾傷亡。中方敦促個別國家從國際反恐合作大局出發，恢復對「東伊運」恐怖組織的認定，停止有關政治操弄。

耿爽表示，中方反對一切形式的恐怖主義，始終是國際反恐事業的堅定支持者和積極貢獻者。中方願與各國一道，繼續為有效應對全球恐怖主義威脅，實現持久和平、普遍安全的世界作出積極貢獻。