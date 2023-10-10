聯合國（UN）今日表哈瑪斯（Hamas）自上週六（7）襲擊以色列以來，引發大規模加薩走廊空襲，導致該地區超過18萬7500名居民無家可歸。聯國官員稍早譴責以色列對加薩走廊的全面圍困，剝奪平民的生存必需品，並表示這種行為違反國際法，並呼籲各方解除當地的緊張局勢，避免局勢爆發。

🚨 Aerial footage showing the destruction in the Gaza Strip following the 72 hours of continuous Air strikes by Israeli Air Force pic.twitter.com/ZVk7gHxxAy — OSINT Updates (@OsintUpdates) October 10, 2023

據聯合國10日官方聲明，聯合國人道事務協調廳（OCHA）自上週六以來，加薩走廊已超過18萬7500人流離失所，其中大部分人正在聯合國設立的學校避難。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責以色列對加薩走廊的全面圍困，剝奪平民的生存必需品，並表示這種行為違反國際法。 圖克強調，必須尊重人民的尊嚴和生命，並呼籲各方解除當地的緊張局勢，避免爆發火藥桶般的危機。

A look at what the Israeli army have done in the Gaza Strip in a very short time pic.twitter.com/VPdaPaYDsN — Sprinter (@Sprinter99800) October 10, 2023

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯上週六對以色列領土發動了突襲，以色列軍方表示，哈瑪斯發射了數千枚火箭，甚至射到了特拉維夫北部，以色列國防部長葛朗特（Yoav Galant）下令「大規模的後備動員」為長期戰鬥做準備，以色列國防軍已經宣佈了作戰「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron），意外地使以色列國防軍（IDF）措手不及。以色列政府發起了「鐵劍行動」，並引用了基本法第40條，實際上等同於宣戰。