聯合國提出警告，加薩醫院的（發電用）燃料存量，預計只能再撐約24小時。

聯合國（UN）人道主義辦公室在官網指出，「關閉備用發電機將使數以千計病患的生命面臨危險。」

在此之前，已經有一些援助組織要求讓他們進到加薩（Gaza），好提供包括燃料、飲水在內的人道主義協助。

今天稍早，在加薩無國界醫生組織（Doctors Without Borders）工作的英裔巴勒斯坦外科醫師席塔（Ghassan Abu Sitta）示警，在他醫院的工作人員沒有足夠的設備幫助需要的人。

他告訴英國廣播公司（BBC）：「有關醫療資源的使用，在這次緊急情況下，我們每天要耗費1個月到1個半月量的醫療用品。」

哈瑪斯（Hamas）武裝分子7日殘酷地攻擊以色列，造成以色列超過1400人喪命，以色列隨即對加薩展開猛烈空襲。

在以色列大規模空襲下，在巴勒斯坦領地已造成至少2450人喪命。

巴勒斯坦衛生當局表示，過去24小時，加薩有300人喪生、800人受傷。

以色列軍方13日告訴居住在加薩走廊北半部的居民，當中包括加薩市（Gaza City）超過100萬人，立即往南部移動。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）今天重申：「哈瑪斯正試圖阻止你們撤離，但我們准許向南移動，為了你們的安全，請離開加薩市和所有周遭地區。」

部分前往南方的巴勒斯坦人表示，他們要回到北部，因為不論到哪他們都受到攻擊。

加薩北部卡邁爾艾德萬（Kamal Edwan）醫院兒童病房重症照護醫師薩菲亞（Hussam Abu Safiya）表示，撤離的命令是不可能達成的。

「正如你們在病房所見，這裡有孩子必須仰賴呼吸器，現在我們被要求撤離醫院，那我們該把這些孩子撤到哪裡呢？」