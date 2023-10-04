據中國鐵路南寧局集團有限公司數據顯示，今年前3季的西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物達到63.3萬標準箱、年增率達到14％。
根據《人民日報》報導，中秋國慶假期，西部陸海新通道重要樞紐車站欽州港東站節日物資及糧食、化肥等重點物資運輸需求旺盛。廣西沿海鐵路公司與港口、海關保持溝通聯繫，對重點物資實行精準保供、優先運輸，優化欽州港東站車輛取送作業，車輛取送時間壓縮至60分鐘，效率提高33％。
據中國鐵路南寧局集團有限公司數據顯示，今年前3季的西部陸海新通道鐵海聯運班列運輸貨物達到63.3萬標準箱、年增率達到14％。
根據《人民日報》報導，中秋國慶假期，西部陸海新通道重要樞紐車站欽州港東站節日物資及糧食、化肥等重點物資運輸需求旺盛。廣西沿海鐵路公司與港口、海關保持溝通聯繫，對重點物資實行精準保供、優先運輸，優化欽州港東站車輛取送作業，車輛取送時間壓縮至60分鐘，效率提高33％。
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