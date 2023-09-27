蔡衍明愛心基金會結合亞東科技大學、板橋華德里捐助弱勢家庭。（王揚傑攝）

亞東科大熱音社同學為黃老先生獻唱歌曲。（王揚傑攝）

中秋節將至，蔡衍明愛心基金會每年三大節日均辦理關懷弱勢慈善公益活動，今（27）日與亞東科技大學、板橋區華德里辦公室合辦「公益青年－送愛下鄉趣」活動，致贈100戶清寒家庭民生物資及秋節紅包，亞東科大吉他社、熱音社同學也為長者演奏與獻唱，祝福大家都能有個愉快的中秋佳節。

蔡衍明愛心基金會結合亞東科技大學、板橋華德里捐助弱勢家庭。（王揚傑攝）

亞東科技大學自2015年加入「公益青年－送愛下鄉趣」活動，由蔡衍明愛心基金會提供學校每年三大節共300個弱勢家庭名額，迄今合計已發放2488戶近1300萬元。

今天上午，蔡衍明愛心基金會人員與亞東科大校長黃茂全、華德里長陳寶鈺及亞東科大吉他社、熱音社、攝影社同學，一同前往探視行動不便的75歲黃老先生，並致贈生活物資及秋節紅包。黃老先生本從事木工，10多年前中風後無法工作，經濟來源就此中斷，日常起居全靠妻子照顧，生活十分清苦。

黃茂全表示，「不做不怎麼樣，做了就會不一樣」，感謝蔡衍明愛心基金會給學校老師和學生機會，讓學生從服務中學習成長，讓學生在大學階段有個不一樣的成長生活。

亞東科大吉他社陳睿翔同學說，感謝有這個機會可以到社區去關懷老人，用自己的專長，讓老人家有些娛樂，希望往後可以有更多這種服務性質的活動。學生會陳品維同學則說，中秋節快到了，需要去關心身邊的家人或是阿公阿嬤，讓我們跟跟他們說一聲，中秋節快樂。