明天就是一年一度的中秋節，桃園市大園警分局埔心派出所今日特別與埔心里長盧宜芳、埔心守望相助隊、大園消防分隊等單位，一同前往關懷轄內獨居長輩及贈送物資，同時宣導反詐騙觀念，讓民眾在中秋節前夕，感受到人情的溫暖。

埔心派出所長方志豪表示，中秋節是親朋好友歡聚在一起的日子，但社會角落裡仍有不少弱勢族群無法開心過節，經與轄內里長聯繫後，得知有多位里民及獨居長輩需要關懷，因此在中秋節前夕結合里長、守望相助隊、大園消防分隊等單位前往關懷贈送物資，讓他們可以過一個溫馨快樂的中秋節。

方志豪表示，這次贈送的愛心物資是由轄內里民所捐贈，其中還有志工媽媽們親手做的月餅，獨居長輩們收到這些來自社會上的愛心，都覺得相當感動。警方希望藉由此次關懷活動，達到拋磚引玉的效果，引起社會的迴響，讓更多人能共同關懷這群需要幫助的弱勢團體。

此外，警方也透過關懷活動向民眾宣導反詐騙觀念，呼籲民眾切勿聽信或點擊「可領取補助」之不明出處網路訊息，也不要輕易相信網路上有關投資的訊息，如有發現可疑之處可撥打165防詐騙專線或110報案專線諮詢，以免遭到詐騙。