2023年諾貝爾化學獎即將在台灣時間今（4）日晚間揭曉，不過負責評選的瑞典皇家科學院（Royal Academy of Sciences）疑似因為郵件出錯，提前揭曉了得獎名單。

路透社引述瑞典《每日新聞報》《Dagens Nyheter》報導，瑞典皇家科學院在一封電郵中寫道：「2023年諾貝爾化學獎表揚量子點的發現與發展，這些納米粒子非常小，決定了它們的性質。」

瑞典《每日晚報》（Daily Aftonbladet）也刊登了皇家科學院的電子郵件副本，列出獲獎者的名字，分別是美國化學家巴旺迪（Moungi G. Bawendi）、美國化學家布魯斯（Louis E. Brus）和俄羅斯物理學家埃基莫夫（Alexei I. Ekimov）。

不過路透社記者詢問諾貝爾化學委員會主席奧維斯特（Johan Åqvist），對方回覆是瑞典皇家科學院「搞錯了」：「我們的會議將在中歐時間上午9點30分（台灣時間下午3點30分）開始，目前還沒有做出任何決定，得獎者尚未確定。」

今年的諾貝爾化學獎預計在台灣時間4日傍晚5點45分公布。