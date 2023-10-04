桃園市長張善政競選政見「幸福里程30公里」之中的YouBike前60分鐘免費，4月1日上線至今累計67萬人次受益，平均總騎乘次數提升33％，張善政當時也喊出要跟進鄰近縣市轉為2.0，預計12月底開始針對現有場站以半半拆轉方式更新，力拚1年半內完成全市417站升級。

交通局長張新福指出，桃園自2016年起推廣公共自行車租賃服務，至8月底共有417站、1萬345輛自行車上線，累計使用人次突破7200萬。為改善過往使用時間集中在前20分鐘、假日使用率及平均周轉率較低的問題，今年4月1日起推動不限次數、不限卡種的「YouBike前60分鐘免費」政策，觀旅局也搭配推出15條暢遊桃園小旅行玩法，讓民眾假日騎乘出遊，自在享受低碳綠色遊程。

張新福說，政策推出後，今年5至8月YouBike整體平均總騎乘使用次數提升33％，效益大幅提高，其中騎乘時間介於30至60分鐘的使用人次也從5.9％提高至8.5％，增加約4萬人次。

張新福說，交通局已於9月完成公共自行車新系統升級招標作業，將於今年底陸續升級為「YouBike2.0」系統，預計12月底開始辦理拆轉作業，同時將納入電動輔助自行車車款，盼讓民眾通學、通勤及休閒更便利。

張新福說，因YouBike1.0與2.0系統不相容，故將採分區「半半拆轉」方式更新，讓每一場站同時有1.0及2.0系統並存，增加民眾租借使用的便利性，並以1年半內完成全市417站都升級為目標，希望持續精進服務品質，預計周轉率將再上升。市府也會舉辦公共自行車公民參與工作坊，實際接觸使用者，傾聽民眾的回饋。