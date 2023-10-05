112年7、8月統一發票中獎獎號於上月25日開出，千萬特別獎號為21981893、特別獎39597522，至於5、6月期統一發票7月25日已開出，目前還有5張千萬大獎無人領取，最低消費金額58元。

2023年5、6月期統一發票千萬元特別獎中獎號碼「29268886」，200萬特獎中獎號碼「12912565」。頭獎（20萬元）3組「04667172」、「12999667」、「77607087」。

財政部表示，目前5、6月期千萬發票還有5張沒人領，台北市方面，消費金額最低的是大安區foodpanda外送費58元；全家北投區行勝店花費122元購買民生用品；萬華區的阿宗麵線消費120元；桃園大園區機場的第一航廈購物800元；高雄市燕巢區的中油加柴油301元。

財政部提醒，5、6月期發票領獎期限到11月6日止，提醒民眾檢查自己手中的發票，以免錯失領獎機會。