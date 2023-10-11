立委鍾佳濱提案，小規模營業人營業稅的稅籍登記、開發票的標準應該要調整，財政部長莊翠雲今日表示，要全盤仔細研議，並且預計3個月內給予報告。

鍾佳濱表示，依據現行規定，營業人銷售貨物每個月超過8萬就要進行稅籍登記，而營業額8萬到20萬元可以免開發票，採查定稅額，稅率只有1％；而20萬元以上必須要開立發票，採進銷項稅額，且稅率5％。

如果使用行動支付，即使營業額超過20萬元，稅率給予1％的稅率。

鍾佳濱表示，這項規定是1985年時所訂，當時20萬元可以請11位員工；現在請不到2個半人。

所以鍾佳濱建議，1985年至今物價、薪資水準變動情況已經不同，財政部應該評估營業稅起徵點、小規模營業人的標準透及透過第三方基和想稅率。調整的可行性。

鍾佳濱表示，營業稅2022年總額5444億元，小規模營業人月營業額8萬到20萬只貢獻30多億元，建議起徵點可以直接調高到20萬；20萬到未達50萬可以免開發票，但是稅率維持5％；50萬元以上才要開發票，稅率5％，如果有給予行動支付者仍給優惠稅率1％。

財政部長莊翠雲表示，這必須要全盤性研議。