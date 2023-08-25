報導引述消息指出，大陸財政部等監管機構8月初已向國務院提交報告，建議將目前0.1％的證券交易印花稅率調降20％或50％，並預估相關效果。消息人士表示，這次調降幅度可能為50％。
這將是自2008年以來的首次調降，當時經國務院批准，財政部將證券交易印花稅率從0.3％調整為0.1％。大陸現行規範顯示，只會向賣方收取股票交易印花稅，而香港於2021年8月調高港股印花稅，稅率由0.1％增至0.13％，且是向買賣雙方收取。
A股低迷之際，路透引述消息人士透露，大陸當局擬調低A股印花稅稅率，由當前的0.1％調低最多50％，以期望重振投資者對股市的信心。報導指出，大陸最快將於25日公布減A股印花稅決定。
報導引述消息指出，大陸財政部等監管機構8月初已向國務院提交報告，建議將目前0.1％的證券交易印花稅率調降20％或50％，並預估相關效果。消息人士表示，這次調降幅度可能為50％。
這將是自2008年以來的首次調降，當時經國務院批准，財政部將證券交易印花稅率從0.3％調整為0.1％。大陸現行規範顯示，只會向賣方收取股票交易印花稅，而香港於2021年8月調高港股印花稅，稅率由0.1％增至0.13％，且是向買賣雙方收取。
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