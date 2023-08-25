報導引述消息指出，大陸財政部等監管機構8月初已向國務院提交報告，建議將目前0.1％的證券交易印花稅率調降20％或50％，並預估相關效果。消息人士表示，這次調降幅度可能為50％。

這將是自2008年以來的首次調降，當時經國務院批准，財政部將證券交易印花稅率從0.3％調整為0.1％。大陸現行規範顯示，只會向賣方收取股票交易印花稅，而香港於2021年8月調高港股印花稅，稅率由0.1％增至0.13％，且是向買賣雙方收取。