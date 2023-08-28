上證綜指28日開盤大漲5.06％，深證成指則大漲5.77％，不過兩市大盤走勢日內有大幅回落，午盤上證綜指漲2.3％、深證成指漲2.38％，兩市成交值已逾7,700億元。至28日收盤，上證綜指漲幅僅剩1.13％報3,098.64點，成交值5,172.34億元；深證成指僅漲1.01％報10,233.15點，成交值6,094.15億元。

大陸財政部27日公布，自28日大陸A股印花稅從0.1％下調為0.05％。另外自9月8日收盤後，融資最低保證金比例將由100％調降至80％。