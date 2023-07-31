而在市場恐慌賣壓出籠頭，台股上午成交3個小時，成交值就衝上3,700多億元，市場估計今天成交值可能會擴大至5,300億元以上，投資專家指出，台股今天急漲後爆量長黑的走勢，恐不利未來多頭表現。

台股今天收7月月線，由於今天指數開高走低，市場獲利了結、停損賣壓齊步出籠，致月線漲勢收斂，月K線從中紅變紅十字線，顯示多空交戰激烈，加權指數至中午約點時下跌約150多點，指數維持在17,100點之上。