據悉，在國務院的引領下，包括財政部在內的主管機構正在討論一份相關提案。具體要減收多少金額，以及如何實施等各項細節，現在也沒有具體答案，因為不知道更高層會不會埋單。

不過，無論大陸0.1%的股票印花稅要下調多少，都會對有9.9兆美元規模大小的陸股產生反射性的效應，因為牽扯到流動性的問題。同時，印花稅減收對大筆交易進出的對沖基金來說，也是一個利多好消息。

股市若上漲，除了做空的會傷心難過外，大概沒有什麼人會不高興的。彭博社指出，陸股要是走高，習近平將可贏得平民散戶以及企業法人的信心，可說是利完全多於弊。

陸股今年迄今大都籠罩在低氣壓當中，加上工作難找，房地產景氣又不佳，不少人的財富也因此縮水。上個月，北京政府罕見地宣示，要振興資本市場以及拉抬投資人信心，故外界盛傳股票印花稅可望下調。

彭博社認為，就算印花稅減收也不知道陸股能漲多久。15日公布的官方數據，直指大陸失業率增加，無論是消費者支出，還是工業產出或投資成長都趨緩。就算人行突然把主要利率調降至2020年以來最大，但陸股還是疲弱。

在2021年初來到高點，滬深300指數經過兩年左右低迷的表現後，2023年漲跌變化並不大，迄今約小跌1%左右，漲幅要比亞洲股市至少要少5%。以15日來說，指數大部分時間都在平盤以下游走。

中國大陸過去曾多次調整股票交易印花稅，在2008年4月，中央政府大幅減收此稅，希望能激勵跌到不能再跌的陸股。另外，在2007年5月，印花稅被調高，主要是要冷卻市場過於熱絡的交易，因為當時每日至少有30萬名投資者第一次進場買賣。