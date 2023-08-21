《中國肥胖患病率及相關併發症：1580萬成年人的橫斷面真實世界研究》8月17日報告發表於學術期刊Diabetes，Obesity and Metabolism（IF：5.8），繪製出了一幅數位版的「中國肥胖地圖」，按大陸超重和肥胖的BMI（身體品質指數）分類標準，在1580萬成年受試者中超重人群占比34.8％，肥胖人群占比14.1％。

從性別來看，超重、肥胖情形在男性更普遍，超重男性占比41.1％，女性占 27.7％，肥胖男性占比18.2％，女性9.4％。專家說明，男性更容易肥胖的原因有多方面，包括長期的過高壓力、不良情緒導致內分泌激素分泌紊亂、喝酒和過多進食等不良生活方式以及睡眠問題等。

此外，從年齡差異來看，男性和女性的肥胖高發年齡也存在差異。男性的超重高發年齡為50至54歲，女性為65至69歲；男性的肥胖高發年齡為35至39歲，女性為70至74歲。

該報告還發現，肥胖患者中有近9成存在併發症，最常見的是脂肪肝、比例為34.9％，另外還有糖尿病前期27.6％、血脂異常24.9％與高血壓17.6％。同時與健康體重的人相比，超重／肥胖人群的併發症患病率更高。