屏東市首批社會住宅「瑞屏安居」正如火如荼興建中，但近日卻發現，抽出來的水含沙量較高，為防止附近住宅地基遭掏空，11日將進場灌漿，且持續加強監控。

屏東市興建中的社宅為2棟地上14層、地下1層建築規模，共提供520戶，預計將在2026年5月中旬完工。

因上月才發生台北市基泰建設施工不當，導致大直民宅塌陷案，屏東社宅工程8日挖掘時驚見砂湧，有鄰居也反應地面出現裂縫，為求慎重起見，工程人員絲毫不敢大意。

立委鍾佳濱接到民眾電話反映，第一時間也到現場了解情形，剛好碰上營造商跟住都中心開會研討安全監控等相關問題，強調工地都有做建築物的相關監控，假期停工期間發現抽出來的水含沙量比較高，已並採取嚴密監控。

因為連假關係暫時停工，營造商表示，懷疑是近日屏東市午後大雨造成地下水壓力增高，11日上工後會做徹底檢查跟擬定應變做法；鍾佳濱強調，會隨時掌握狀況，與縣政府一同持續保持戒備，持續關注後續發展。