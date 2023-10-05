該報告指出，債息一達到某個點就會自動吸引夠多買家來支撐債市持續走高，這樣的神奇點位並不存在。我們可以想到一種短期內債券大幅上漲的情況，那就是如果未來幾周風險資產大幅下跌。

投資人預期聯準會利率可能升得更高並維持在高檔更長時間，近來美國公債價格跌跌不休，全球債券市場也受到波及。

雖然周三這股拋售力道減弱，但操盤手對於震盪再度加劇仍抱持高度警惕，尤其擔心周五發布的美國非農就業數數萬一較預期強勁。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示美國9月民間就業增長大幅縮減且遠小於市場預期，緩解了投資人對利率可能升更高、高更久的擔憂，周三美國公債殖利率從16年高點回落，為美股帶來提振。

巴克萊分析師在報告中指出，美國央行不太可能放寬讓他們持續賣超美國公債的「量化緊縮」（QT）計畫。美國財政赤字擴大導致債券供應增加，也推升了期限溢價（term premiums）。此外，外國央行買超美國公債的力道放緩，因此美債的需求將走軟。

日本投資人是美國公債最大的海外買家，但現在可能會轉而青睞日本政府債券，因為當日本央行調整其寬鬆政策立場時，殖利率就會攀升。

這表示債市反彈的命運掌握在股市手中。巴克萊分析師表示，過去三個月來標普500指數下跌約5%，遠低於觸發固定收益資產反彈所需的跌勢，「債券拋售的力道如此驚人，以致於就估值的角度來看，股票可能比一個月前更貴。我們認為，債市能否回穩最終將取決於風險資產價格能否進一步走跌」。