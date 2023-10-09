台北市政府從2022年試辦至今，持續推動「社會住宅青銀換居計畫」，以因應高齡社會來臨。計畫至今已成功媒合6戶，提供單身長者、年長夫妻或與家人同住的長者承租，開放多元房型滿足不同家戶需求。另外，內湖行善社會住宅、萬華青年社會住宅1區、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅也持續媒合中。

68歲的翁女士因為希望能在退休後積極安排生活、打破原有居住框架，同時希望將自己的房屋提供給更適合、有需要的家庭入住，於是主動申請青銀換居計畫，媒合入住行善社會住宅。今年初入住後，翁女士積極參與社宅青年創新回饋住所辦理的社區活動，更結交新朋友，充實生活。

都發局長王玉芬也代表市府至行善社會住宅拜訪，希望藉此瞭解民眾申請青銀換居計畫的感想。翁女士很喜歡社宅寬敞的陽台與高樓景觀，並興奮地介紹新家環境的佈置巧思。

都發局指出，現階段提供內湖行善社會住宅、萬華青年社會住宅1區、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅持續媒合中，歡迎有需求的長者向都發局提出申請。詳細申請資訊可上台北市政府都市發展局網站或致電都發局洽詢。