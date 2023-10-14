企業19年甲級男女排球聯賽開幕戰，14日於國立成功大學體育館正式開打。首場比賽由台北Conti對上桃園台灣產險，台北Conti以29比27、25比21、25比16拿下企排19年首場勝利！

首局台北Conti來勢洶洶，由陳朝璽一記強勁發球，拿下企排19年的第一分。隨後桃園台灣產險還以顏色，隊長李尼希米在前線供應強大火力，不斷重扣得分。台北Conti展現強大韌性緊咬住比分。戰況一路膠著，最後台北Conti隊長周冠宇殺球得分突破僵局，幫助隊伍拿下首局。

第二局台北Conti延續氣勢，打出一波5比2的攻勢，逼得桃園台灣產險緊急喊出暫停。暫停回來後桃園台灣產險林錦龍帶頭衝鋒接連得分，將比分追近縮小至1分差。台北Conti開幕戰首勝慾望強烈，強穩住局勢，不給對方一點反超機會，最後由周冠宇攜手雷諾連續發出攻勢，台北Conti再下一城。

第三局桃園台灣產險隊長李尼希米，因為前局傷勢並未上場，台北Conti把握機會，將比分逐漸擴大，一路維持領先優勢，最後靠著企排新生廖閎昇和鄭聖叡的雙人攔網，以25比16拿下勝利，喜迎開幕戰首勝。