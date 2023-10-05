杭州亞運羽球個人賽進入到8強，5日中華隊率先出賽的男雙組合李洋／王齊麟，21比19、21比18擊敗世界第1印尼組合亞飛安（FAJAR ALFIAN）／亞迪安托（MUHAMMAD RIAN ARDIANTO），隨後在同一個場地接力出賽的混雙組合葉宏蔚／李佳馨在第2局後段打得辛苦，最終21比23、10比21敗給韓國組合徐承宰／蔡侑玎，未能搶進4強。

葉宏蔚、李佳馨今年7月美國公開賽勇奪BWF超級300系列賽事冠軍，成都世大運再合力幫助中華隊拿下混合團體、混雙金牌，目前世界排名第15，是寶島現役第1混雙，來到杭州亞運葉宏蔚感冒，混雙前兩輪順利過關，8強賽面對亞運前在世錦賽、大陸常州公開賽都奪冠的目前世界第4韓國組和徐承宰／蔡侑玎，雙方首局分數咬得緊，葉宏蔚、李佳馨有過兩個局點可惜沒把握住，被韓國組合後來居上先收下。

第2局前半局葉宏蔚／李佳馨持續努力對抗，不過下半局失誤較多，被徐承宰／蔡侑玎逐漸拉開分差，並且握有10個賽末點，最後葉李配揮拍落空，吞下交手2連敗、無奈止步8強。

稍晚寶島男單好手周天成要在晚場賽事於男單8強賽出擊，要和大陸石宇奇爭奪4強，比賽被安排在下午5點開始的第3場。