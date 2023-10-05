為協助受新冠肺炎疫情影響的廣大中小企業，財政部號召臺企銀等8家公股行庫備足新臺幣3000億元銀彈，自4月起共同推動「中小企業千億振興」融資方案，全力支援中小企業疫後復甦。

臺企銀秉持「中小企業專業銀行」核心價值，重點扶持微型及新創企業升級轉型，在核貸「中小企業千億振興」融資方案近3千戶中，高達95％屬於微型及新創企業，不僅協助企業取得營運周轉及設備升級等所需資金，也是實踐普惠金融精神的最佳體現。

臺企銀也結合數位金融科技推出「微企享e貸」線上貸款平台，減碳申貸流程、突破時間及地點限制，支援微型及新創企業快速調度營運資金。前100家於年底前至線上貸款平台申貸、並於2024年1月31日前完成撥貸的微型企業，可獲得黑沃咖啡禮盒組。

除了鼓勵企業共同參與永續行動，臺企銀也主動關心中小企業面臨的淨零碳排壓力，8月攜手工研院建立「淨零減碳輔導平台」，提供中小企業一站式碳轉型服務，進行中小企業短、中、長期全方面淨零轉型診斷及規畫，輔導執行節能減碳改善措施。

臺企銀提醒，「中小企業千億振興」融資方案申請期限至2024年12月31日止，且利率從優，中小企業可把握此次優惠方案擴大事業布局、升級經營技術及培育研究創新人才，共創永續經營。