包括翠玉白菜、明成化鬥彩雞缸杯等15件人氣國寶，今年12月將從國立故宮博物院移師台南市美術館展出，5日故宮院長蕭宗煌、南美館館長林秋芳代表簽約。除了實體文物，也將搭配〈清院本清明上河圖〉長卷動畫、「富春印象」沉浸式劇場等數位作品，推出《千載南逢－故宮國寶佇台南》特展。

蕭宗煌表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，推動「故宮國寶出遊去」專案，以開放多元、友善共融精神，將故宮典藏分享至地方館所展出，串聯台灣文化觀光量能，為大眾提供親近故宮文物的多元管道。這次故宮與南美館攜手合作，是「國寶出遊去」最大規模的一次。

2024年日前定調為「台南400年」，南美館館長林秋芳表示，感謝故宮出借15件國寶級文物到台南，而南美館的參觀民眾有近六成民眾都是年輕人，透過這次的展示，可以讓更多新世代的民眾有接近國寶的機會。林秋芳也強調，無論古代、近代或現代，文化的養份並不受到時間限制，過去南美館的經營策略多定位在展示及收藏近現代與當代藝術的典藏與策展，相信透過故宮珍寶與數位科技間的融合與激盪，不僅能讓觀展民眾有嶄新體驗，也能夠為南美館及台灣各博物館的策展視角，產生正面且深遠的影響。