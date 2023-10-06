小犬颱風挾逾17級陣風重創蘭嶼，造成道路、校園教學設備、開元港船隻翻覆沉沒等嚴重受損，台東縣政府立即啟動救援機制，協調台電等單位搶修搶險人員及民生所需物資，請求國防部、空勤總隊和海巡署支援3架次直升機和船艇運送，由縣長饒慶鈴率領災修人員前往蘭嶼，了解實際災損情況，並進一步增派人員前往，並向中央反映爭取協助復原工作。
小犬颱風發威蘭嶼地區災害情況非常嚴重，包括鄉公所大淹水、大區域停電、加油站油槍被風吹走、環島公路不通，對外交通飛機停班、輪船停航、開元港船隻受損，房屋也多處倒塌，蘭嶼鄉內各國中小學經也無一倖免，校園及教學設備受損慘重，亟待外界給予關心支援。
饒慶鈴5日災害應變中心第2次工作會報與鄉鎮市長視訊，接獲蘭嶼鄉長謝胡源說明後，立即啟動救援機制，協調台電、自來水公司、中油及中華電信等單位，今天上午9時由空勤、空軍派遣3架次先行載運搶修搶險人員前往蘭嶼，全力進行維生系統搶修復原作業，盼先讓鄉內大型機具能夠運轉，投入救災工作。同時縣府協調貨輪載運民生物資、搶救機具、慢性病患藥物、山貓、抓斗車、鏈鋸等輸運島蘭嶼，協助環境清理，讓開元港內盡速正常運作。
饒慶鈴下午也將陪同內政部長林右昌勘災，她在空勤基地接受媒體聯訪時指出，昨晚已緊急聯繫各單位，今早先行派20多位技術人員前往蘭嶼，進行緊急搶修，讓各機關及民眾早日恢復正常生活，學生能夠早日回到校園復課，至於實際受損狀況，要等她到蘭嶼勘災後才能了解，除了請技術人員盡速搶修外，也會立即向中央各相關單位請求協助災後復原。
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