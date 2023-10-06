台東縣政府協調台電等單位搶修搶險人員及民生所需物資前進蘭嶼鄉。（蔡旻妤攝）

小犬颱風挾逾17級陣風重創蘭嶼，造成道路、校園教學設備、開元港船隻翻覆沉沒等嚴重受損，台東縣政府立即啟動救援機制，協調台電等單位搶修搶險人員及民生所需物資，請求國防部、空勤總隊和海巡署支援3架次直升機和船艇運送，由縣長饒慶鈴率領災修人員前往蘭嶼，了解實際災損情況，並進一步增派人員前往，並向中央反映爭取協助復原工作。

小犬颱風發威蘭嶼地區災害情況非常嚴重，包括鄉公所大淹水、大區域停電、加油站油槍被風吹走、環島公路不通，對外交通飛機停班、輪船停航、開元港船隻受損，房屋也多處倒塌，蘭嶼鄉內各國中小學經也無一倖免，校園及教學設備受損慘重，亟待外界給予關心支援。

饒慶鈴5日災害應變中心第2次工作會報與鄉鎮市長視訊，接獲蘭嶼鄉長謝胡源說明後，立即啟動救援機制，協調台電、自來水公司、中油及中華電信等單位，今天上午9時由空勤、空軍派遣3架次先行載運搶修搶險人員前往蘭嶼，全力進行維生系統搶修復原作業，盼先讓鄉內大型機具能夠運轉，投入救災工作。同時縣府協調貨輪載運民生物資、搶救機具、慢性病患藥物、山貓、抓斗車、鏈鋸等輸運島蘭嶼，協助環境清理，讓開元港內盡速正常運作。

饒慶鈴下午也將陪同內政部長林右昌勘災，她在空勤基地接受媒體聯訪時指出，昨晚已緊急聯繫各單位，今早先行派20多位技術人員前往蘭嶼，進行緊急搶修，讓各機關及民眾早日恢復正常生活，學生能夠早日回到校園復課，至於實際受損狀況，要等她到蘭嶼勘災後才能了解，除了請技術人員盡速搶修外，也會立即向中央各相關單位請求協助災後復原。