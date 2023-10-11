2023阿米斯音樂節10／9圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

2023阿米斯音樂節10／9圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

2023阿米斯音樂節10／9圓滿落幕。（蔡旻妤攝）

2023阿米斯音樂節一連兩天的音樂響宴每天都湧入大批人潮，9日在族人大合唱畫下完美句點。不過，阿米斯音樂節臉書粉絲專頁今天貼出大批失物招領照片，其中不乏車鑰匙，網友紛紛留言「車鑰匙是怎樣？大家都徒步回家啊？」、「怎麼有鑰匙啦...怎麼回家的」，笑翻數百名網友。

阿米斯音樂節粉專以組圖形式貼出數張照片，都是參與民眾的遺失物品，粉專小編表示，因為場地很大，撿回來的人很多，無法逐一確認撿拾地點，另信用卡會直接剪碎銷毀，請自行向銀行申請遺失補發。小編強調，如果它是你的，請截圖、圈起來、私訊，並留下寄件資料，只能幫忙保管遺落物品到10／31。

由於遺失物品眾多，其中不乏帽子、拖鞋、水壺等，甚至包括鑰匙，引發大批網友留言「喝到忘記自己騎車來，也是一種酒後不開車的態度啦！」、「很難想像鑰匙不見，車是用扛的回去嘛」，讓近400位網友笑翻。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！