「麟洋配」王齊麟／李洋昨天在杭州亞運男雙8強賽拍落世界第一印尼組合，確定獎牌入袋，可惜身體狀況仍沒好轉，今天4強賽以12比21、10比21不敵韓國組合催率圭／金元昊，無緣將獎牌成色升級，雖然無法改寫亞運最佳成績，但李洋連2屆站上頒獎台還是很開心。

上屆雅加達亞運李洋攜手李哲輝打下首面亞運羽球男雙獎牌，這次與王齊麟來到杭州，昨天挺過難關確定獎牌入袋，無奈今天李洋身體狀況更差，起床後頭暈，好在後勤醫療團隊即時給藥給予幫助，最後連2屆摘銅。

李洋下場後被問到身體狀況，第一句話就說：「快掛了！」，他透露，自己在8強賽時身體真的很不舒服，「對我來講昨天真的是沒有能力緊張，在上場前真的覺得快掛了，那時心裡在想我到底要不要上場，連緊張情緒都感受不到，只能想辦法打。」

能夠連2屆亞運奪牌，李洋心中只有感恩，尤其這次的獎牌更是得來不易，「就盡力打不贏也沒辦法，也不會愧對我運動員生涯。我覺得還是很開心，能打兩次亞運都奪牌，滿好的，（亞奧）運會我都有拿到牌，滿開心的，夠了啦！」他也提到，這屆亞運有很大機率是生涯最後一次，希望王齊麟之後不管與誰搭檔，能夠改寫新猷。

搭檔王齊麟則是比李洋先經歷「生病輪迴」，身體狀況到現在還是沒能完全恢復。沒能以最佳身體狀況出賽，「麟洋配」也感到有些無奈，李洋說：「真的沒招，我也想要去抵抗它（指病毒），但也不知道從哪裡去防範，我們都是兩點移動，選手村、球場，也沒去別的地方，只能說是機運，很可惜我們沒有撐過去。」