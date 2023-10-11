BWF世界羽聯超級500系列北極羽球公開賽在芬蘭萬塔舉辦，10賽程首日台灣選手5組人馬出賽，女單白馭珀和許玟琪、混雙葉宏蔚／李佳馨都順利通過32強賽考驗，台灣球迷矚目的戴資穎，預計台北時間11日下午2點迎戰愛沙尼亞選手克魯絲（Catlyn KRUUS）。

台灣羽球好手結束杭州亞運後，馬不停蹄為下一站賽事的成績努力，男雙好手李洋日前就透過臉書粉專表示，同日下午入境台灣、晚上就出境前往芬蘭，而台北和芬蘭萬塔有5個小時時差，李洋苦笑沒時間調時差，要繼續靠意志力去戰鬥。

3組獲勝的台灣選手都是拚滿3局，白馭珀首場就面對寶島同胞黃宥薰對戰，「小小白」21比19、14比21、21比13奮戰晉級，混雙葉宏蔚／李佳馨15比21、21比18、21比13力退丹麥組合托夫特（Jesper TOFT）／格拉芙森（Clara GRAVERSEN），許玟琪17比21、21比19、21比13擊退丹麥克里斯多佛森（Line CHRISTOPHERSEN）。