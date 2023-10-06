台北市長蔣萬安6日在市議會總質詢時，被市議員消遣他是基泰建設的門神，極度的不爽與議員當場唇槍舌劍，大吵一架 。（季志翔攝）

基泰大直案事發至今發生至今滿1個月，台北市長蔣萬安6日進入議會接受質詢時，遭到民進黨台北市議員陳怡君質疑是「基泰門神」。陳怡君指出，基泰董事會專案顧問孫偉志是台北市政府的市政顧問，至今未將其顧問一職拔除，質疑「拔掉基泰在台北市的市政顧問，竟然這麼困難，你背後究竟有什麼壓力？」對此蔣萬安也爆氣回應，表示指控都要有憑有據，不能接受被指是「基泰門神」，要陳怡君「把這句話收回」。

陳怡君在質詢時表示，5日質詢時要求拔除基泰在台北市的市政顧問一職，是否已經做到？對此蔣萬安則回應，如果有相關證據，歡迎陳提供給市府。對此陳怡君則提高音量，質疑孫偉志就是基泰在北市府的市政顧問，「拔掉基泰在台北市的市政顧問，竟然這麼困難，你背後究竟有什麼壓力？」

對此蔣萬安則直言沒有壓力，民政局長陳永德也上台表示「沒有任何困難，要拔就拔沒有問題。」不過陳怡君仍持續質疑「我對市長相當失望，沒想到你是站在財團背後。」不過此話一出似乎也點燃了蔣萬安的怒氣，馬上反駁「我沒有，請議員指控要有憑有據」，並直言如果合理且有確切證據，依照法規要拔就拔。

陳怡君則怒批，基泰已經危害了市政顧問的名譽，要求蔣萬安回去翻閱聘任規則，「你為什麼還要幫他說話？」蔣萬安則強調沒有幫任何人說話，檢調都已經在調查當中。不過此番回應也讓陳怡君相當不滿，高喊「可惡！門神！就是門神！」

蔣萬安也提高音量，怒批陳怡君「不可以血口噴人，隨便污衊別人，我不接受，你指控我是門神，議員拿出證據。」蔣萬安強調，自己是站在市民的這一邊，如果議員拿不出證據指控他是門神，就應該要把話收回去，不接受議員的指控。