國民黨總統參選人侯友宜今至大直典華飯店，參加北北基市教育團體國慶感恩餐會，現場與前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人一起揮舞國旗，並高唱中華民國頌，展現大團結氣勢。侯友宜說，他當選總統會增加教育經費最少300億元，並召開全國教育會議，討論課綱、班級人數、教師薪資、撥補足額年金、雙語教育等項目，投資教育就是投資未來。

侯友宜說，過去慶祝國慶，雙北連結的橋樑國旗只能插到一半，蔣萬安當選台北市長後，讓雙北共通橋樑在國慶日當天，國旗再度飄揚，今日藍營執政縣市也同步舉辦升旗典禮，高唱國歌，這不只是儀式更是習慣，「愛國必須從每天做起」。

侯友宜表示，「品德教育與適性教育」是教育上最重要2件事，尤其是「禮義廉恥」的重要性，未來當選總統，他會把教育經費編列下限，從原本決算數的 23％提高到 24％， 增加1％估算至少會有300億的增長。

侯友宜說，要重新召開全國教育會議，針對課綱內容、調降班級人數、教師薪資待遇、降低行政負擔，透過會議找出共同可以接受的解方，另外也要解決雙語教育造成的混亂，讓英語教學回歸英語課堂，以及依法撥補足額年金，確保公教安心年金永續。

馬英九致詞時也說，蔡英文政府把雙十國慶名稱改成台灣國慶日。但台灣是我們的家園，中華民國才是我們的國家，中華民國國慶變成台灣國慶，這就是不折不扣的台獨路線，誤導國人也把台灣帶向險境，「以色列發生的戰鬥，雙方死傷超過2000人，海峽兩岸現在看似平靜，誰也不知道接下來會有什麼發展，為何要用挑釁的話語？國號是什麼就是什麼」。

馬英九表示，蔡英文總統跟行政院長陳建仁不要再玩這種花樣，今年他就不去國慶升旗，因為蔡政府貶低中華民國，過去三年蔡英文把中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這是違憲的，憲法講很清楚台灣地區跟大陸地區是同一國家，怎麼會互不隸屬呢？

馬英九反問，蔡英文宣示說要遵守憲法，有嗎？為台灣安全、子孫未來，他今天拒絕出席國慶日，讓世人了解這是危害台灣安全、傷害中華民國，偷渡台獨的路線。

馬英九表示，美國、日本都不支持，不知道蔡英文在推動什麼？而政府正在努力推動正名，這讓他非常擔心，中華民國不是真正的名字嗎？他要呼籲每一位熱愛中華民國，拒絕這個沒良心的台獨路線，明年支持國民黨的候選人，用選票下架民進黨、把中華民國贏回來，中華民國生日快樂。