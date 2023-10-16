說翻臉就翻臉？金溥聰爆原訂17日二次會談 柯辦回應了

國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，侯辦執行長金溥聰昨日透露雙方原先預計本周二再開會，外界好奇是否會如期程進行。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡今否認稱，該時間點是「傳達上的錯誤」，只要國民黨、侯辦可以明確提出可行可信的具體方式，便可以進一步談下去。

陳智菡表示，首場在野會議場勘開始，國民黨、侯辦就非常迫切希望先敲定下次會議時間，柯辦當場有說現場有會議記錄，詳細內容必須帶回討論，後續才確定時間，當時提到最快可能是下周二，在正面回函當天，幕僚溝通也有提到恐怕要到周二，也許是溝通過程有些誤差，但柯辦從頭到尾意見一致，多次傳達希望帶回會議紀錄討論，跟柯報告後，有明確方向，再來會談。

對於二會時間，以及柯辦有無前提。陳智菡說，他們抱著非常開放的善意心態，不然也不會有第一次會議，所謂前提，柯辦認為不要為了見面而見面，應該朝向真正能夠合作，再進行後續會談、會議內容，這也是為何柯辦當日做了回覆意見，他們認為開放式民主初選有短時間內具體執行不利的地方，有效性、可行性也有所質疑。

陳智菡表示，希望國民黨、侯辦可以明確告知其聚焦問題有哪些，雙方幕僚作業先具體執行後，再來進行下場會談，比較不會浪費雙方時間。

陳智菡強調，彼此聯繫管道和對話都非常暢通，柯辦從來沒有說不談，而是說要有具體的回覆，有具體方向再來進行下一步會談，比較有效率。

至於昨晚後藍白是否有進一步溝通，若藍營不願意修改遊戲規則，是否就無法談。陳智菡回應，金溥聰昨日有提到「溝通不會只是一次性」，彼此有意見用書面、文字聚焦溝通，金說柯辦像是打筆戰，但柯辦是希望留下明確會議紀錄，還有可行辦法。

陳智菡說，「當然國民黨可以提出一套非常具體辦法，跟我們參考，具體跟我們說他們的方法是可行可信的，我想就可以進一步談下去」。