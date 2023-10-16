侯友宜競選辦公室今(16)推出首批捐款小物，此次捐款小物擺脫以往傳統樣式風格，改增加落肩圓領上衣、小關公老帽等多元款式，設計風格更力求簡約，以期捐款小物得以貼近支持者的生活情境，使支持者得以在任何場合搭配自有衣著，低調的設計也呼應侯友宜做實事、重實用的個性。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，過往候選人推出的捐款小物，為使候選人得以二次曝光，多半選擇在小物上放大候選人圖像或政治符號，這樣的小物雖然可讓候選人於短期獲益，但在非政治場合或大選過後，支持者卻難以繼續應用於生活之中，無形中造成資源浪費並增添支持者困擾。

李利貞進一步指出，侯友宜競選辦公室此次推出的捐款小物，為能降低浪費及提升實用性，除將上衣版型改為落肩款式外，更刻意縮小競選主視覺佔比，其中「小關公」落肩上衣更是將競選意味降到最低，即使於一般生活情境中穿著，也不必有壓力。

侯友宜競選辦公室提醒，支持者於線上捐款後，需等待三週的捐款資格審查，若無疑問，系統將自動轉檔匯入捐款點數，捐款者便可於線上兌換捐款小物。

侯友宜競選辦公室補充，除首波各款式落肩圓領上衣、棒球帽、老帽外，預計於十月下旬再推出多樣可應用於生活之中的捐款小物，捐款者可不用急著把點數兌換完畢，捐款小物不會讓支持者失望。