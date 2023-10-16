為行駛西嶼和馬公藍色公路而整建的西嶼大果葉漁港，自2018年整建完工後，並沒停船，只有作為泳渡澎湖灣的活動起點。（澎湖縣政府提供資料畫面／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府啟動馬西大橋新建工程，將在本（10）月19日分別於西嶼鄉赤馬村活動中心、澎湖縣政府地下一樓大禮堂舉辦2場次說明會。不過，澎縣長陳光復雖在五月時的施政報告就拋出爭取興建馬公西嶼跨海大橋，且說明會日期已在眼前，但主辦的縣府工務處處長林文藻卻表示，尚無相關規劃基本資料和簡報，因為全都還在顧問公司那。

而早在2018年底與陳光復、賴峰偉角逐縣長寶座，首先提出師法大陸全長55公里的「港珠澳大橋」，讓原來4小時的行程縮短為半小時，要建設馬公到西嶼大橋，只有短短5公里，卻能讓40分鐘路程縮短為8分鐘的陳大松則表示，只要對澎湖好的都值得鼓勵與贊同，唯希望這座橋能一併納如自行車和人行空間，而非單單只提供汽機車通行而已。

為完成西嶼、馬公的澎湖一日生活圈願景，陳光復早在上一任任期末推動大菓葉碼頭設施改善工程，來提供遊樂船往返停泊足夠之港深和迴轉空間，希望恢復馬公至西嶼藍色公路昔日風華，雖於2018年7月完工，但同年底落選後就胎死腹中至今，大果葉碼頭非但沒停過交通船，連漁船也沒。

現在，去年底重返執政的陳光復，先在五月施政報告拋出馬西大橋，就遭到部分議員質疑整體經濟上可以發揮的效益，是否能讓觀光客多停留一天，或與現在同樣停留幾小時就離開？且新建費用龐大，以億元為單位，根本非縣庫所能負擔，完全必須仰賴中央支持。

然陳光復不為所動，非但將馬西大橋，先正式命名為「西瀛大橋」，還在9月11日，趁交通部長王國材視察澎湖時，向中央提出計畫及爭取經費，希望中央協助興建西瀛大橋，完成環繞內海交通網路，讓澎湖本島交通網，成為完整的圓形，更能形成馬西10分鐘生活圈，建立澎湖交通資源系統，創造地區經濟發展加值效益。

同時也考量澎湖玄武岩地質，硬度甚高，海中基樁打設對工程技術考驗大，加上地方專業技術及經驗不足，前又有望將大橋失敗案例，建請援引跨海大橋模式由中央全額補助且代辦建造。

地方說明會澎湖縣政府訂於10月19日（星期四）辦理，分別於上午及下午各召開一場地方說明會，上午時段為9點30分於西嶼鄉赤馬村活動中心舉辦、下午時段為2點30分於縣府地下一樓大禮堂舉辦，歡迎民眾踴躍參與。相關問題可洽縣府工務處（06）9278707＃214或＃204。