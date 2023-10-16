安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）開發面積約1.4974公頃，區內畫設0.7702公頃住宅區，及公園、停車場用地、道路等公共設施用地0.7272公頃。（新北市地政局提供）

新店安坑輕軌帶動周邊地區發展，K8站（J單元）7月通過審議，預計11月辦理地上物查估作業，新北市地政局將於18日下午2時，於新店區中央市民活動中心禮堂召開查估前說明會，當天新店地政事務所亦會就未辦繼承業務提供諮詢服務。

地政局指出，「安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案」範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路9巷附近，北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，區內畫設0.7702公頃住宅區，及公園、停車場用地、道路等公共設施用地0.7272公頃。

該本區鄰近捷運安坑輕軌K8站，配合捷運通勤及活動旅次特性，規畫交通系統並畫設停車場用地，提供捷運場站轉乘需求，建構以大眾運輸導向的都市空間發展機能；區內公園除提供民眾休憩外，將結合滯洪功能，吸納開發後地表逕流，強化地區防災滯洪能力。

地政局說明，區段徵收案細部計畫於7月21日經新北市都市計畫委員會第154次會議審議通過，預計11月舉行地上物查估作業，因此先行召開查估前說明會，向土地及地上物所有權人說明地上物查估補償作業流程及相關規定，蒐集各方意見，當天新店地政事務所亦會就未辦繼承業務提供諮詢服務，歡迎民眾多加利用。