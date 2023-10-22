71歲白姓老翁昨（21）日下午4時13分許，喝得爛醉大鬧台北捷運圓山捷運站，他情緒失控跑到候車月台，驚擾到等待列車進站的乘客。捷運行控中心報案，員警趕往勸阻老翁，老翁不斷咆哮：「我有問題嗎？」並推擠員警發生肢體衝突，遭警方扭送回警局管束。

北市警方昨下午獲報，圓山捷運站月台有酒醉男子鬧事，警方到場處理時，渾身酒氣的71歲老翁在月台處，酒醉無法控制情緒，許多候車乘客紛紛閃避。

員警攔阻盤查處理時，白姓老翁欲徒手朝員警下巴攻擊，警方現場為防止自身及他人危害，遂先予以管束，查酒醉男子身份後帶返派出所，經以酒精測試器測試，老翁酒測值高達每公升1.19毫克。

警方表示，老翁坦承泥醉鬧事，滋擾捷運站，全案依社會秩序維護法85條1項1款（妨害公務）函送簡易法庭裁處。

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