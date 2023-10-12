台中市議員陳文政要求市府擴大鄰屋鑑定範圍規定，保障市民生命財產安全。（陳文政提供／張亦惠台中傳真）

台北市基泰大直建案導致鄰房坍塌事故，建築工地周邊安全更被重視。市議員陳文政說，台中目前規定開挖深度1倍範圍需做鄰屋鑑定，籲市府擴大範圍，保障市民生命財產安全。都發局長李正偉則表示，台中與台北地質不同，議員建議會納入考量。

台中市議會今天定期會，陳文政質詢指出，台中市政府目前規定開挖深度1倍範圍需做鄰屋鑑定，但專家與各縣市政府都認為開挖深度3倍的水平範圍內，若發生屋損、坍方，可能與工程有關係，以台中市現行規定，超過1倍未滿3倍的範圍發生屋損，責任釐清將相當困難。

陳文政強調，近期房市降溫，台中各大建商紛紛將推案重點回防市中心，但市中心人口密集、老屋也多，許多建築工地周邊都是老公寓，有民眾擔心自己唯一的房子因為鄰近工地而發生屋損，卻不知如何自保。另，高雄、彰化，都規定鄰屋鑑定範圍為開挖深度的2倍，台中僅有1倍，顯然不合時宜，籲市府檢討。

李正偉表示，台中與台北的地質不同，台中大多是卵礫石層，與台北黏土層地質不同，議員的範圍建議，市府將納入考量。在老舊街區，都發局已要求除原本的工地安全施工計畫外，必須把鄰房建物的屋齡標示出來，標示出來後若超過30-50年，將請第三方公正單位做施工諮詢才能施工。

都發局指出，市府在基泰大直建案發生坍方事故後，主動針對中市地下室開挖高風險86處建築工地，以施工管理e化APP推播通知工地加強地下室開挖安全維護措施，並實施自主檢查，更委派台中市結構工程技師公會、台灣省及台中市土木技師公會等3專業公會執行23處工地抽查作業，抽查結果現場經加強後皆符合規定，將持續嚴格執行工地公安措施，確保安全。