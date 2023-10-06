累計1～9月自結合併營收達77.9億元，年減15％，因遊戲收入較去年減少所致。
為穩固淡季期間玩家參與度與社群聲量，「新楓之谷」繼與插畫IP聯名後，9月下旬結合台灣人氣夜市，展開18週年慶。集團IP內容匯聚平台beanfun！，首次攜手加入「創作者神隊友」計畫的新銳插畫家們參展文博會，帶領台灣原創IP面向國際授權市場。
展望10月，「新楓之谷」接續與連鎖超商合作舉辦大型活動、「天堂M」進行改版與雙職業優化，可望穩定挹注營收。
由於9月開學季，橘子（6180）9月自結合併營收7.1億元，月減12％，年減25％，除了淡季效應之外，也因遊戲改版力道較輕所致。
累計1～9月自結合併營收達77.9億元，年減15％，因遊戲收入較去年減少所致。
為穩固淡季期間玩家參與度與社群聲量，「新楓之谷」繼與插畫IP聯名後，9月下旬結合台灣人氣夜市，展開18週年慶。集團IP內容匯聚平台beanfun！，首次攜手加入「創作者神隊友」計畫的新銳插畫家們參展文博會，帶領台灣原創IP面向國際授權市場。
展望10月，「新楓之谷」接續與連鎖超商合作舉辦大型活動、「天堂M」進行改版與雙職業優化，可望穩定挹注營收。
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