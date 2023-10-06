累計1～9月自結合併營收達77.9億元，年減15％，因遊戲收入較去年減少所致。

為穩固淡季期間玩家參與度與社群聲量，「新楓之谷」繼與插畫IP聯名後，9月下旬結合台灣人氣夜市，展開18週年慶。集團IP內容匯聚平台beanfun！，首次攜手加入「創作者神隊友」計畫的新銳插畫家們參展文博會，帶領台灣原創IP面向國際授權市場。

展望10月，「新楓之谷」接續與連鎖超商合作舉辦大型活動、「天堂M」進行改版與雙職業優化，可望穩定挹注營收。

王座國際第三季營收3.39億元 創新高
投資鑽石生技拖累 台新金9月罕見虧損7.3億元
蘋果11/3公布財報 聚焦iPhone 15供貨及AI布局
#橘子 #IP #新楓之谷 #改版 #開學季