欣新網公司主係從事電子商務商品銷售及數位行銷服務，董事長為陳德仁，推薦證券商係台新綜合證券及凱基證券，申請時資本額2億2000萬元；欣新網公司111年合併營業收入為40億5184萬元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1億2841萬1000元，每股盈餘為6.34元；112年上半年合併營業收入為19億8001萬9000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為6495萬5000元，每股盈餘為2.95元。