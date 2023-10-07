南美國家厄瓜多在今年8月9日，發生總統候選人在選舉前遭人暗殺事件，震驚國際社會，沒想到就在調查工作即將告一段落之際，6名兇嫌卻在獄中遭人暗殺，再度引發諸多揣測。
據路透、美聯社報導，厄瓜多最大城市瓜亞基爾昨（6）日公開這項消息，涉嫌殺害總統候選人費爾南多．維拉維森修（Fernando Villavicencio）的6名兇嫌已在獄中遭人暗殺。
當局指出，這6名兇嫌均為哥倫比亞籍，並一一公布他們的姓名。根據當地媒體報導，這所「濱海監獄」（Litoral Penitentiary）是全國最惡名昭彰的監獄環境，過去3年來發生過多起暴動。關押6名嫌犯的獄區由當地角頭老大馬西亞斯（Adolfo Macías）所把持，而維拉維森修生前曾指控馬西亞斯試圖殺害他。
59歲的維拉維森修遭到刺殺時，正值厄瓜多即將舉行首輪總統大選，當時他剛結束一場選舉造勢活動，準備搭車離開時，遭到槍手朝頭部連開3槍，送醫後搶救不治。一名哥倫比亞籍的槍手在現場被警方擊斃，其他6名涉案人則在事後遭到逮捕。
厄瓜多即將在本月15日迎來總統大選的第二輪投票，現任總統拉梭（Guillermo Lasso）表示將下令展開徹查，「既不包庇也不掩護」，誓言要讓真相水落石出。
文章來源：Six Colombians held in assassination of Ecuador presidential candidate reported slain inside prison
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