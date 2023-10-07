南美國家厄瓜多在今年8月9日，發生總統候選人在選舉前遭人暗殺事件，震驚國際社會，沒想到就在調查工作即將告一段落之際，6名兇嫌卻在獄中遭人暗殺，再度引發諸多揣測。

據路透、美聯社報導，厄瓜多最大城市瓜亞基爾昨（6）日公開這項消息，涉嫌殺害總統候選人費爾南多．維拉維森修（Fernando Villavicencio）的6名兇嫌已在獄中遭人暗殺。

JUST IN: Second video emerges from outside rally event at the moment Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio was assassinated. https://t.co/c98bAoPdnz — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 10, 2023

當局指出，這6名兇嫌均為哥倫比亞籍，並一一公布他們的姓名。根據當地媒體報導，這所「濱海監獄」（Litoral Penitentiary）是全國最惡名昭彰的監獄環境，過去3年來發生過多起暴動。關押6名嫌犯的獄區由當地角頭老大馬西亞斯（Adolfo Macías）所把持，而維拉維森修生前曾指控馬西亞斯試圖殺害他。

59歲的維拉維森修遭到刺殺時，正值厄瓜多即將舉行首輪總統大選，當時他剛結束一場選舉造勢活動，準備搭車離開時，遭到槍手朝頭部連開3槍，送醫後搶救不治。一名哥倫比亞籍的槍手在現場被警方擊斃，其他6名涉案人則在事後遭到逮捕。

Tras la información de los seis crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad No. 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad.



En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia.



Ni complicidad ni… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 7, 2023

厄瓜多即將在本月15日迎來總統大選的第二輪投票，現任總統拉梭（Guillermo Lasso）表示將下令展開徹查，「既不包庇也不掩護」，誓言要讓真相水落石出。