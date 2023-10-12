受刑人因遭關押在監獄內無法投票，台北監獄林姓受刑人無法參與明年1月13日的總統副總統及立委投票，提行政訴訟，台北高等行政法院裁准，是因認為「受刑人只是穿著囚服之國民」，且在監獄設投票所並非不可行，只要有相關的維安設備，須讓受刑人投票。

北高行政法院由審判長蕭忠仁及法官林秀圓、羅月君組成的合議庭認為，我國採民主政體，憲法第17條保障之選舉權，乃民主國家人民最基本之政治參與權利之一，符合法定資格之選舉人，均得於公平、公正、公開之選舉中參與投票，以具體實現憲法第1條及第2條揭示之民主原則。

受刑人只是穿著囚服之國民，在監禁期間，雖人身自由及附帶之居住、遷徒等權利遭受限制，但其他如選舉等基本公民權利，於未受法律合比例之限制，仍受憲法保障，與其他國民並無二致。

基本權除有對抗來自於國家侵害之消極防禦功能，也有請求國家給付之積極受益功能，尤以程序性之給付與保障為是，國家應提供一定之軟體法制及硬體建置，確保人民得以實現基本權利。

總統選罷法與公職選罷法明文規定國家應辦理相關選舉，供人民行使參政權，如果林姓受刑人的選舉權遭受不合理限制，林自得請求除去，如國家未依法提供遂行實現權利，受刑人得依法請求國家給付，據此而生相關爭議。

合議庭認為，一名選舉人投票所需時間不過數分鐘，受刑人身分已十分特定，毋庸費時查證，整體投票所需時間不多，可得控制；受刑人投票時之戒護措施及投票所安全秩序之維護，法務部表明會配合辦理投開票所之維安作業，桃原選委會也可以請求其他機關與警察機關協助處理，並無窒礙，而外部監督部分，也可運用科技設備方式輔助之。