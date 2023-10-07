台北市一名盛姓男子住處樓下經營著一家火鍋店，由於認為該火鍋店干擾其居住安寧，竟將糞水從住處往下傾倒，惡氣臭味嚴重影響當時店內顧客，並間接導致路人對於該處產生負面觀感，店家憤而提告。台北地院審理時，盛男辯稱其往下潑灑實為澆花所用之水肥，然顧客、員警皆證稱「有大便的味道」，最終依《公然侮辱罪》判處罰金9千元。盛男不服上訴，台灣高等法院駁回定讞。

據了解，該火鍋店位於台北市大安區巷內，經營已有20年之久。判決書指出，盛男於去年4月9日間在4樓住處下傾倒糞水，大安警分局獲報後前往處理，並從現場聞到濃厚屎味，發現遭潑地點位於店外的小庭院。

洪、莊姓員警表示，根據店家說法，由於庭院已清刷過一次，因此現場看不到屎水痕跡，但仍有很重的味道。員警指出，如若是澆花用的肥料，味道按理應不會太過厚重，同時指出店家曾舉報過多次，「有時是遭潑一般液體，有時是穢物」。

台北地院經審理，審酌盛男聲稱火鍋店於疫情警戒未解除即聚眾、喧嘩，並將防火巷堵死，煙味甚至飄到3、4樓，害他一直吸二手煙，且店內設有卡拉OK每天吵到晚上11點多，另考慮盛男稱自己不煙不酒，卻於2022年8月因甲狀腺腫瘤開刀，疑因環境造成，最終認定盛男潑灑糞水，是為表達對店家不滿，最終判處9千罰金。

高院認為，盛男一審時不理性解決問題，卻藉潑糞發洩不滿，同時未與被害人達成和解或賠償，以此判處罰金9千元。盛男不服上訴，但法官認為其存在公然侮辱犯行，最終予以駁回。