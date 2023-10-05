總公司在新北的瑞騰國際公司昨爆出進口美國豬肉，產地卻標示為加拿大，涉及原產地標示不實。對此，新北市衛生局表示，瑞騰位於桃園的工廠，9月進貨原料「美國冷凍豬梅花肉」共4萬9885公斤，其中7月份2萬3593公斤已售罄，製造加工的豬肉片出貨約1800公斤，販售給各縣市的火鍋店、滷味等約200家的小型餐飲店家，共計2萬5393公斤已流入市面。

衛生局表示，今接獲桃園衛生局查核瑞騰國際公司的桃園工廠，於7月7日、9月21日及22日進貨原料「美國冷凍豬梅花肉」共計4萬9885公斤，其中7月份2萬3593公斤已售罄；另業者於9月23及26日取部分原料製造加工並分切為豬肉片(重組肉)約4600公斤，外包裝標示原產地為加拿大，出貨約1800公斤，販售給各縣市約200家的小型餐飲店家，其餘原料或未出貨的產品均存放於桃園工廠，已責令業者9月23日及26日製作的產品下架回收並更正標示始可販售。

另經瑞騰國際公司約談時表示，是因工廠作業疏失，原本使用加拿大豬肉進行加工製作，後改用美國豬肉而未即時更改標示所致。衛生局表示，針對瑞騰國際公司販售之豬肉片豬肉原產地錯誤標示，已涉原產地標示不實，將依違反食安法第28條第1項開罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。