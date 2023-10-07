竹北警方以將計就計方式，逮獲詐團車手和把風者送辦。（竹北警分局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北警分局近期成功查獲2件詐欺車手案，都是詐騙集團利用投資股票為由進行詐財，1件成功保住老翁74萬元現金，甕中捉鱉逮獲1名車手，另1件以將計就計方式，避免被害人損失500萬元，1名車手和把風者來不及逃逸，當場被逮。

竹北分局表示，六家所員警日前巡邏時，遇熱心民眾稱住家大樓交誼廳見可疑人士在交易，員警至場見2位民眾正簽署一份契約，經仔細盤查後，老翁稱在「富投」網站中投資股票，因抽籤抽中須在30天內支付74萬元，才能在網站中進行投資操作，自稱富邦專員男子特地前來面交取款。

員警發現該網站已有多筆詐騙記錄，看著拿偽造工作證的男子，查證後確實為詐欺車手，便當場告知一臉不知發生何事、不知遭詐的老翁，揭開這場假投資騙局。

員警現場查扣一支工作手機、兩張收據、三個行騙用的公司章、74萬元贓款、兩張偽造的工作證（上面姓名是陳偉豪）等證物，全案移請新竹地檢署偵辦。

另1案被害人報案表示，詐團以LINE「成大創投」的名義，將投資款項騙走，經員警了解，被害人稱在臉書看到投資訊息，便加入一個自稱為「林恩如」的LINE帳號，然又分享另一個LINE帳號。

詐團推薦被害人加入LINE群組「學以致用」，詐騙分子不斷分享使用「成大創投」投資賺錢的案例，試圖說服相信使用「成大」APP來進行投資，穩賺不賠，隨後APP顯示抽中18張股票，要求被害人須補進500萬費用。

被害人才警覺受騙，警方隨即成立專案小組，請被害人將計就計，相約至超商內進行面交，現場一名自稱是「成大創投」的外派經理，與被害人展開交談，警方見時機成熟，迅速出現逮捕該名車手及門外把風男子，查獲3支手機、6張偽造工作證、1枚偽造的印章及收款證明單據等證物，全案移請新竹地檢署偵辦。