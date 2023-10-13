北市保大警於盲人路跑反詐騙宣導。（圖／警方提供）

台北市7日在溪山實驗國民小學舉辦「2023盲人環臺熱身賽」路跑活動，號召熱心公益跑友協助視障朋友領跑，北市警察局保安大隊聯合北市體育局利用此次賽事辦理「識詐」活動，採第一線宣導互動方式讓市民認識詐騙手法，提升識詐免疫力。

台北市保安大隊長陳建龍表示，詐騙集團的詐騙手法推陳出新，提醒民眾認識「假網拍詐騙」、「盜(冒)用網路帳號詐騙」常見詐騙手法，呼籲有接到疑似詐騙電話或簡訊，應注意「1聽、2掛、3查證」，有疑慮立即撥打165反詐騙諮詢專線等觀念，以防受害。

行政院近期提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」四大面向：「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，三減目標：「減少接觸、減少誤信、減少損害」，全方位降低詐騙受害事件。臺北市政府警察局保安警察大隊呼籲：如接獲電話詐騙，千萬記得「不貪心」、「不匯款」、「冷靜查證」，民眾隨時撥打反詐騙專線165或110報警電話！